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Во время "Праздника моря" в Клайпеде проходит ярмарка, на котором можно найти работы литовских, российских и итальянских дизайнеров, сладости, травяные чаи и специи как литовские, так и с Кавказа и даже из Киргизии, оленину, бобрятину, лосятину, сладкие пончики, латышские конфеты "Коровка". На ярмарке есть все на любой вкус.
Предлагаем взглянуть на фото с ярмарки:
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