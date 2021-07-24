Во время "Праздника моря" в Клайпеде проходит ярмарка

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Во время "Праздника моря" в Клайпеде проходит ярмарка, на котором можно найти работы литовских, российских и итальянских дизайнеров, сладости, травяные чаи и специи как литовские, так и с Кавказа и даже из Киргизии, оленину, бобрятину, лосятину, сладкие пончики, латышские конфеты "Коровка". На ярмарке есть все на любой вкус.