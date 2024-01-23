Во время пожара в Виршулишкес пострадала и семья из Украины

У Евгения и Ирины трое детей, один из них – инвалид. Семья сейчас живет в гостинице, которую им подобрал муниципалитет.

"Мы ищем квартиру, потому что социальное жилье нам предоставить е могут. Посмотрим, что будет дальше. Вещи из квартиры мы тоже забрать не можем", – рассказал Евгений.

Ирина сказала, что один раз им позволили войти в квартиру, тогда они и взяли самое необходимое - одежду, подгузники.

"Мы ждем информации, что делать дальше и ищем жилье. У нас больной ребенок, он лежит в коляске. Варианты есть, но то лифт не подходит, то еще что-то. Поэтому пока живем в гостинице и продолжаем поиски. Нам очень помог Красный крест, дал все самое необходимое – постельное белье, посуду. Осталось найти жилье, ждем, когда сможем забрать остальные вещи", – рассказала Ирина.

На вопрос, как себя чувствуют дети, Евгений сказал, что сейчас они реагируют на все пожары.

"Даже фейерверков боятся", – заметил он.

По словам Ирины, сын плохо ест и спит.