Во время пожара в Виршулишкес пострадала и семья из Украины

У Евгения и Ирины трое детей, один из них – инвалид. Семья сейчас живет в гостинице, которую им подобрал муниципалитет.
"Мы ищем квартиру, потому что социальное жилье нам предоставить е могут. Посмотрим, что будет дальше. Вещи из квартиры мы тоже забрать не можем", – рассказал Евгений.
Ирина сказала, что один раз им позволили войти в квартиру, тогда они и взяли самое необходимое - одежду, подгузники.
"Мы ждем информации, что делать дальше и ищем жилье. У нас больной ребенок, он лежит в коляске. Варианты есть, но то лифт не подходит, то еще что-то. Поэтому пока живем в гостинице и продолжаем поиски. Нам очень помог Красный крест, дал все самое необходимое – постельное белье, посуду. Осталось найти жилье, ждем, когда сможем забрать остальные вещи", – рассказала Ирина.
На вопрос, как себя чувствуют дети, Евгений сказал, что сейчас они реагируют на все пожары.
"Даже фейерверков боятся", – заметил он.
По словам Ирины, сын плохо ест и спит.
"Даже нам самим, если ненадолго выходим из дома, неспокойно. Это очень на нас подействовало", – сказала женщина.
"Мы там всего лишились и сейчас остались ни с чем", – сказал Евгений.
"Когда мы приехали из Украины, казалось, уже успокоились, но этот случай вызвал сильное потрясение. Мы не ожидали, что в мирное время такое возможно. Это сильный шок", – заметила Ирина.
Жители Литвы пожертвовали пострадавшим 170 000 евро и продолжают жертвовать не только деньги, но и вещи.
Представитель Красного креста Лука Лесаускайте сказала, что людям просто раздали деньги.
"Мы поделили поровну на каждую квартиру. Потом в зависимости от числа членов семьи. Суммы немного отличаются, но незначительно", – заметила она.