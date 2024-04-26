Во время подготовки ГИК по ошибке слила данные тысяч избирателей

По данным портала, в минувший вторник один из сотрудников комиссии по ошибке разослал членам участковых комиссий письмо с данными почти 20 000 избирателей. Оно предназначалось для начавшейся в среду предвыборной подготовки.

Сообщается, что после того, как была замечена ошибка, членов комиссий попросили как можно скорее удалить полученные данные.

Председатель ГИК Лина Петронене заверила портал lrytas.lt, что данные были отправлены членам комиссии по ошибке, поэтому позже их попросили удалить полученное письмо и не использовать данные.

"Но члены комиссий дали подписку о неразглашении данных об избирателях. Они были отправлены не кому-то постороннему, а членам комиссий, которые работают с еще большим объемом данных об избирателях", – пояснила глава комиссии.