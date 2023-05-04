Во время "Национальной лесопосадки" в этом году было посажено рекордное количество деревьев

В этом году субботник "Национальной лесопосадки" проходил во всех 26-ти региональных подразделениях Государственного лесничества. Больше всего сажающих, как и каждый год, было рядом с крупными городами Литвы – Вильнюсом, Каунасом и Клайпедой. Во время субботника было посажено рекордное количество новых лесов – 800 га, где было посажено столько деревьев, сколько в Литве жителей – 2,8 млн.

По словам Государственного лесничества, этой весной уже посажено около 27 млн. саженцев деревьев: сосны, ели, лиственницы, дубы, березы, ольха черная, липы, сосны стланиковые. Биологическое разнообразие лесов дополнили также рябина, боярышник, лесная груша, лесная яблоня и различные кустарники. В этом году лесничество на пробных насаждениях высадило буки обыкновенные – в следующем году эти деревья планируется садить в лесах как один из основных видов деревьев.

Ежегодно Государственное лесничество сажает около 30 млн. саженцев деревьев.