„Во время мероприятия "Молодой, как Вильнюс" будет курсировать ночной транспорт. На данный момент оцениваются данные о количестве участников мероприятия, времени проведения и самом принципе организации мероприятия, соответствующим образом будет выбран принцип организации общественного транспорта во время мероприятия“, - сказала аналитик-инженер по планированию дорожного движения предприятия Вильнюсский общественный транспорт Виктория Катилене.
Ночной общественный транспорт работал и в прошлом году. Однако жители жаловались, что он ходил слишком редко, а автобусы, курсирующие от места проведения мероприятия до входа/выхода в парк Вингис, постоянно были переполнены, поэтому большинству людей все равно приходилось идти пешком.
Вероятно, в этом году организация движения общественного транспорта будет иной. В этом году во время Праздника песни участникам мероприятия были предложены специальные ночные маршруты.
„Принцип их организации был ориентирован на доставку пассажиров от места проведения мероприятия в основные районы города согласно запланированному более частому графику движения. Для удобства зрителей автобусы останавливались на всех остановках по маршруту следования от места проведения к жилым кварталам. А на обратном пути автобусы останавливались только на первой остановке маршрута и далее только на месте проведения“, - поясняет специалист.
До мероприятия осталось совсем немного. В ближайшее время предприятие самоуправления Susisiekimos paslaugos должен поделиться подробной информацией о расписании общественного транспорта во время праздника.
Напоминаем вам, что в день Св. Христофора, 25 июля, Вильнюс второй раз за год отпразднует свой день рождения, а горожан и гостей столицы ждет в парке Вингис знаменательное событие – музыкальный фестиваль „Молодой, как Вильнюс“. Десятки артистов разных стилей встретятся, чтобы создать необыкновенное зрелище и неожиданные дуэты, гостей также ждет классическая часть с оркестром, а увенчает музыкальное представление выступление британской звезды Риты Ора. Компании, учреждения и организации приглашают присоединиться к созданию ставшего традиционным столичного праздника.