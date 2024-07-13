Во время мероприятия "Молодой, как Вильнюс" будет курсировать ночной транспорт

Напоминаем вам, что в день Св. Христофора, 25 июля, Вильнюс второй раз за год отпразднует свой день рождения, а горожан и гостей столицы ждет в парке Вингис знаменательное событие – музыкальный фестиваль „Молодой, как Вильнюс“. Десятки артистов разных стилей встретятся, чтобы создать необыкновенное зрелище и неожиданные дуэты, гостей также ждет классическая часть с оркестром, а увенчает музыкальное представление выступление британской звезды Риты Ора. Компании, учреждения и организации приглашают присоединиться к созданию ставшего традиционным столичного праздника.