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Надеются, что массовая вакцинация в Литве начнется в конце весны, но представители Минздрава пока не могут назвать точную дату.
Kauno Ledo rūmuose pradėjo veikti vakcinavimo centras
Kauno Ledo rūmuose pradėjo veikti vakcinavimo centras
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Однако порядок изменится – люди на прививку должны будут регистрироваться сами, пишет Kauno diena.

"Когда начнется массовая вакцинация, регистрация жителей будет общей – неважно, какой возраст жителей – 45 или 21. Все смогут регистрироваться через портал esveikata.lt, а если свободного времени не будет - становиться в очередь и ждать. Если люди не умеют пользоваться компьютером и не могут зарегистрироваться по интернету, они смогут сделать это по телефону", – сказал представитель Минздрава Лукас Галкус.

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"Кто первый зарегистрируется, тот быстрее получит прививку. Другим придется ждать, поскольку поставки вакцины таковы, что невозможно удовлетворить весь спрос", – прибавил он.

По словам Галкуса, когда привьют людей старше 65 лет, начнут вакцинацию больных хроническими заболеваниями и людей младше 65 лет. Он сказал, что сейчас согласовывают список хронических заболеваний, которые вызывают больше риска при COVID-19.

"Когда утвердят список, будет ясно, кого привьют в первую очередь",– сказал специалист.

"Позже начнется массовая вакцинация. Пока нет решения министерства по дроблению населения на отдельные группы по возрасту", – сказал Галкус.

По его словам, планируется, что массовая вакцинация начнется в конце весны, примерно в мае, но все зависит от активности вакцинации приоритетных групп и поставок вакцины.

"Если люди старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями будут активны, то массовая вакцинация начнется позже. Если они не будут активны, то никто не будет держать вакцину на складе", – сказал Галкус.

С началом массовой вакцинации смогут прививаться все лица старше 16 лет.

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