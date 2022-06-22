Во время ливня в Пренайском районе размыта дорога

"Мы просто ехали в сторону деревни Меджёняй на кладбище и заметили, что часть дороги Пештувенай-Алшининкай закрыта. С обеих сторон дороги стояли машины дорожных рабочих", – сказал Томас.

По его словам, дорога обвалилась после вчерашнего ливня.