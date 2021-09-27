По данным Департамента статистики Литвы, в 2020 году за чертой бедности жили 585 000 жителей страны. Уровень бедности в 2020 г. составлял 20,9% и, по сравнению с данными за 2019 г., увеличился на 0,3%. В 2017 и 2018 г. этот показатель составлял 22,9%.

По данным отчета, по сравнению с 2019 г, больше людей за чертой бедности стало в группе безработных (на 2%, до 56,4%) и пенсионеров по старости (на 4,4% больше, до 39,5%).

В 2020 г. на 2,7% снизился уровень бедности среди детей (20%).

"Самые уязвимые группы из года в год не меняются. Мы рады снижению риска в группе детей, но только здесь, к сожалению, и было яркое изменение ситуации. Мы надеемся, что эти перемены останутся положительными, поскольку нищета в детстве сказывается на развитии ребенка и отрицательно сказывается на его будущем", - сказала глава Национальной организацией по снижению уровня нищеты Айсте Адомавичене.

Уровень нищеты в прошлом году были доходы 430 евро на одного человека или 904 евро на семью из двоих взрослых и двоих детей до 14 лет.

Если у человека доходы были ниже минимального прожиточного уровня (в 2020 г - 257 евро), то считается, что он живет в абсолютной нищете.

Во время пандемии среди жителей проводили опрос, интересовались, с какими вызовами сталкиваются люди.

С начала пандемии 11% сказали, что им не хватает денег на питание, 14,2% не хватало денег на аренду жилья и/или оплату коммунальных услуг.

По словам Адомавичене, такой ситуация была в марте 2021 года.

"Этот показатель потом немного снизился, сначала было 19%", - сказала она.

По словам Адомавичене, такие показатели беспокоят, ведь в таком случае у людей появляются долги за жилье, это сказывается на ситуации в будущем.

"Даже после того, как доходы возвращаются на нормальный уровень, у людей остаются долги, это на какое-то время ограничивает их полноценную жизнь", - сказала представитель организации.

28,8% респондентов в марте минувшего года сказали, что столкнулись со значительным снижением доходов во время пандемии.