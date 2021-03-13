"Звонить анонимно", – так рекламируется услуга и стоит она недешево.
"Вытрезвители на дому" сказали, что услуга стоит 150-170 евро, а цена зависит от состояния больного.
На этой неделе врачам не удалось спасти жизнь мужчины, который был доставлен в больницу - сначала ему оказывали услуги на дому.
"Начато расследование, эксперты выясняют причину смерти, выясняют все обстоятельства", – сказал пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.
Фиксируют несколько случаев смерти в год – это, по словам токсикологов, результат оказания непрофессиональной помощи на дому.
"Никто на дому аппендицит не вырезает, хотя в этом случае риск был бы меньше", – пояснил врач токсикологического отделения Вильнюсской университетской больницы Робертас Бадарас.
Заведующая отделением острых отравлений Габия Лаубнер сказала, что эта практика сравнима с родами на дому.
"Хорошо, пока все хорошо, но если какие-то осложнения, когда нужно быстро реагировать, нужна быстрая и интенсивная терапия, мониторинг, перевозка человека, это требует очень много времени, опыта, оборудования", – сказала она.
Однако предоставляющие такие услуги по интернету утверждают, что достаточно только поставить капельницу. Они уверяют, что их капельницы лучше, чем больничные.
"Мы даем не только жидкость, но и лекарства, витамины, если ставить одну жидкость, как в больнице, то требуется неделя на восстановление, тут же кровь очищается за 2-3 часа", – рассказали журналистам "вытрезвители" на дому.
Бадарас, услышав об этом, пошутил, что "дама может претендовать на Нобелевскую премию".
"Кровь за 2-3 часа не чистит даже гемодиализ. Нас эти капельницы больше всего и пугают. Значит, они ставят капельницы с невообразимым количеством жидкости, потом и бывают осложнения", – прибавил он.
Дальнейшие откровения "вытрезвителей" еще больше встревожили врача: "Делают так, чтобы больной уснул, ведь он много суток не спал, не ел, так снимают тошноту, восстанавливают аппетит, и все. Но в первую очередь ему надо выспаться, ему дают для этого лекарства".
Бадарас сказал, что "это хорошо тогда, когда после такого сна человек просыпается".
"Усыпить человека - большого ума не надо, но нужен ум и опыт, чтобы человек проснулся", – сказал токсиколог.
"Вытрезвитель" хочет анонимности не только со стороны пациента, она хочет и сама оставаться анонимным человеком.
Женщина уверяла, что ее клиника находится на ул. Жальгирё (Вильнюс), но никакой конкретной информации о названии клиники не предоставила.
Государственная служба аккредитации в сфере здравоохранения указала, что услуга "вытрезвителя" на дому всегда незаконна. Штраф за такую деятельность составляет до 1000 евро, а если этим занимаются как бизнесом - за такое нарушение ждет тюрьма.
"Может грозить и уголовная ответственность – не только штраф, но и лишение свободы на срок до 4 лет", – указала специалист службы Нора Рибокене.
Ни у одного частного медучреждения нет разрешения на оказание таких услуг на дому.
Нелегальных "вытрезвителей" можно наказать, только если удастся доказать, что их деятельность нанесла ущерб здоровью или привела к смерти пациента. В карантин сеть таких "вытрезвителей" расширилась, но врачи настроены категорично – обращаться можно только в медицинские учреждения.
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