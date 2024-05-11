Во время голосования на выборах президента Литвы полиция усилит патрулирование

В пятницу состоялась встреча генкомиссара полиции Ренатаса Пожелы с главой Главизбиркома Линой Петронене, на которой обсудили работу во время выборов, обменялись информацией и расставили последние точки в действиях во время выборов и референдума.
"Полиция уже начала подготовку к выборам, полиция постоянно следит за публичным пространством, оценивает угрозы. В выходные мы еще больше усилим контроль", – сказал во время встречи Пожела.
"Главная задача всех комиссий, организующих выборы - не только прозрачность, но и сохранение бдительности, сотрудничество с полицией, чтобы пресечь любые нарушения или конфликтным ситуациям", – сказала Петронене.
По словам Пожелы, полиция поддерживает связь с муниципальными комиссиями и председателями избирательных участков, а также созданы резервные группы предварительного расследования для работы с внеочередными инцидентами.
Во время встречи также договорились, что в случае необходимости, если возникнет угроза безопасности людей или документов, полиция будет готова сопровождать членов комиссии, чтобы документы безопасно доставили на место назначения.
Полиция и ГИК просят всех, кто заметит возможные нарушения во время выборов, немедленно сообщать о них по номеру 112 или по эл. почте ГИК rinkim@vrk.lt
Выборы президента и голосование по сохранению гражданства состоятся 12 мая.