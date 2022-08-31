Во время "Дней столицы" – ограничение движения и изменения расписания общественного транспорта

Ограничения

С 6 ч. 1 сентября до 9 ч. 5 сентября будет ограничено движение транспорта на части проспекта Гедиминаса (от ул. Швянтарагё до ул. Вильняус), на части ул. Тоторю (от проспекта Гедиминаса до ул. Тоторю, 8), сюда запрещен въезд с соседних улиц.

С 16 ч 1 сентября до 7 ч. 5 сентября будет запрещено движение транспорта на части проспекта Гедиминаса (от ул. Вильняус до ул. Ю.Тумо-Вайжганто), запрещается въезд на этот участок и с соседних улиц (за исключением транспорта участников мероприятия, у которых есть разрешения).

2 и 3 сентября с 20 до 24 ч. движение транспорта будет ограничено на ул. Швянтарагё и Т.Врублевскё во время концерта на Кафедральной площади.

С 6 ч. 1 сентября до 14 ч. 5 сентября будет закрыта стоянка для машин на Кафедральной площади и по мере необходимости стоянки на ул. Швянтарагё, Барборос Радвилайтес, Л.Стуокос-Гуцявичаус, Майронё, Упес, Жвяю, Жигиманту, Тилто, Ж.Ляуксмино, Тоторю, Вильняус, A.Якшко, Васарё 16-осёс.

С 6 ч. 2 сентября до 16 ч. 3 сентября – на улице между зданием вильнюсской Ратуши и Ратушной площадью будет временно ограничено движение. В 23 ч. 2 сентября под открытым небом состоится показ мистерии "Вильнюсский сон".

Изменение трасс и расписания общественного транспорта

2 и 3 сентября с 20 до 24 ч. во время концертов на Кафедральной площади изменятся трассы автобусов 10, 11, 33, 89, 102N маршрутов.

Кроме того, будет ограничено движение 89 автобуса около Ратуши. Во время движения в сторону вокзала, они будут ехать по другой трассе и останавливаться на временной остановке на ул. Руднинку. В обратном направлении трасса меняться не будет..