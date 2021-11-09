Во время беспорядков в лагере мигрантов в Медининкай пришлось применить слезоточивый газ

"Когда мигрантов пытались успокоить, некоторые оказывали сопротивления, хватались за оружие и т.д., пришлось применить слезоточивый газ, никто не пострадал", – сказал представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

В лагере, находящемся на территории Школы пограничников, протестовали несколько сотен мигрантов, однако до вечера акция протеста продолжалась только там, где живут семьи.

По словам Мишутиса, на нескольких бунтовщиков надели наручники, их отделили от других мигрантов. Сейчас рассматривают вопрос проведения расследования.

"Были надеты наручники, оказавших сопротивление мигрантов отделили от остальных. Сейчас решается вопрос проведения расследования в связи с действиями 6 мигрантов", – сказал он.

Мишутис сказал, что были вызваны врачи, однако помощь требовалась не из-за применения газа.

"Скорую вызывали для женщины из другого сектора, ей стало плохо", – рассказал он.

о словам представителя СОГГ, сейчас в Медининкай спокойно.

Беспорядки в понедельник фиксировались также в Кибартай и в Пабраде, где находятся лагеря беженцев, а также в Рукле (Йонавский район), однако там инцидентов не было.

Акции протеста в литовских лагерях беженцев проходили в тот день, когда большая колонна мигрантов в Беларуси шла в сторону границы с Польшей. Мигранты пытались прорваться на территорию Польши, но их не пропустили.

Глава СОГГ Рустам Любаев в понедельник сказал, что не исключено, что действия мигрантов в Литве в лагерях беженцев и на границе Беларуси и Польше могут быть скоординированы.