Во время акции протеста у здания парламента фермеры будут бесплатно раздавать молоко

Представитель кооператива Eko Tikslas Миндаугас Петкявичюс сказал,что в акции должны принять участие около 2500 фермеров, в их числе гости из Латвии.
"Во время акции будут бесплатно раздавать молоко", – сказал он.
Он сказал, что на акции фермеры выдвинут свои требования и будут требовать встречи с премьер-министром Ингридой Шимоните.
"Требований много – от прямых правил декларации выплат до неясных экосхем, связанных с зонами охраны природы, которые охватывают обрабатываемые поля, поэтому фермеры не смогут работать на своей земле. Есть много нюансов", – сказал он.
Напомним, что молочные хозяйства в Литве протестуют уже больше месяца из-за низких закупочных цен на молоко. Минсельхоз выделил на выплаты фермерам 8 млн. евро, фермеры требуют 40 млн. евро.
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