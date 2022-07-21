Во многих районах Литвы установится теплая и солнечная погода

Ожидается небольшая облачность, без осадков. Воздух прогреется до 27-29, на юго-западе и на западе местами до 30-31 градуса.
В пятницу ночью будет сухо и ясно. Ночью будет 14-19 градусов тепла. Днем снова установится жаркая погода: в Вильнюсе и Утене 28-29, в Кауансе, Паневежисе и Алитусе 30-31, а на западе страны 30-32 градуса тепла. У моря будет 24-26 градусов тепла.
На западе местами возможны кратковременные дожди с грозами.
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