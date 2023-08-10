10 августа 2023 г. 08:52

Во многих районах Литвы пройдут небольшие летние дожди

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

В четверг днем в Литве ожидается переменная облачность, местами ожидаются небольшие дожди, после обеда местами, особенно на востоке страны, будут формироваться грозовые облака.

Днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла. Теплее будет в Паневежисе, Каунасе, Мариямполе и Алитусе, прохладнее – у моря.

В пятницу ночью местами пройдут небольшие дожди. Будет 7-12, на западе страны - 13-15 градусов тепла. Днем воз многих районах прогнозируют кратковременные дожди, возможно с грозами, особенно велика вероятность дождей с грозами на востоке. В пятницу воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.

В субботу осадков будет меньше, небольшие дожди пройдут лишь местами, в основном на западе страны. Ночью будет 8-13, местами 14-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.

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