Во многих районах Литвы пройдут небольшие летние дожди

Днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла. Теплее будет в Паневежисе, Каунасе, Мариямполе и Алитусе, прохладнее – у моря.

В пятницу ночью местами пройдут небольшие дожди. Будет 7-12, на западе страны - 13-15 градусов тепла. Днем воз многих районах прогнозируют кратковременные дожди, возможно с грозами, особенно велика вероятность дождей с грозами на востоке. В пятницу воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.