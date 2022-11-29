Во многих районах Литвы пойдет снег, будет около 0

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Во вторник днем над Литвой установится небольшой циклон. Будет облачно. Небольшие прояснения возможны лишь местами и ненадолго. В большинстве районов ожидаются небольшие осадки, в основном снег.
Apšarmojęs Vilnius pasitinka žiemą
Apšarmojęs Vilnius pasitinka žiemą
© DELFI / Julius Kalinskas

Интенсивнее осадки будут в Утенском округе. Местами будет скользко, поскольку снег покроет лед. Днем будет около нуля, только на Куршской косе ожидается около 2 градусов тепла.

В среду ночью в Литву снова придут облака, ожидается снег. Местами сохранится гололед, ожидается туман. Ночью будет 0-5 градусов мороза. Днем также почти повсюду будет идти снег. Днем будет от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В четверг погода не изменится. Ночью будет 0-5 градусов мороза, а днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Осадков будет меньше. Небольшой снег возможен лишь местами.

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