Часть отдыхающих следит за проходящими автогонками, но в целом жизнь на курорте течет в привычном русле.

Отдыхающие у моря и представить себе не могли, что вильнюсские улицы затоплены, ливни прошли и в других городах. Но на Западе страны не было осадков.

На будущей неделе синоптики прогнозируют менее жаркую погоду, воздух будет прогреваться не более чем до 30 градусов тепла.