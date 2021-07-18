Часть отдыхающих следит за проходящими автогонками, но в целом жизнь на курорте течет в привычном русле.
Отдыхающие у моря и представить себе не могли, что вильнюсские улицы затоплены, ливни прошли и в других городах. Но на Западе страны не было осадков.
На будущей неделе синоптики прогнозируют менее жаркую погоду, воздух будет прогреваться не более чем до 30 градусов тепла.
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