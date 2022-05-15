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15 мая во дворе Дома учителей открывается сезон блошиных рынков, пишет madeinvilnius.lt.
Во дворе Дома учителей открывается сезон блошиных рынков
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Мы ждем не только лета, но и нового сезона блошиных рынков 2022 года. С 15 мая каждое воскресенье будет открыт самый большой рынок ненужных шмоток", - сказано в сообщении.

Уже 12 лет ничего не меняется – все желающие могут принести на блошиный рынок ненужные вещи - одежду, обувь, прочитанные книги, сувениры и изделия ручной работы. Каждая вещь может найти себе хозяина и может быть использована еще раз.

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