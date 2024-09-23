Во дворце Кирдеев разместится Вильнюсский музей

Однако перед этим дворец XVII в. планируют обновить. В ходе реконструкции постараются сохранить как можно больше аутентичных особенностей и показать различные слои исторических зданий, а сам комплекс сделают привлекательнее для отдыха и получения знаний.

„Возрождение дворца Кирдеев и его приспособление для открытия музея - это пример сохранения исторического наследия и возвращения городских пространств горожанам. Вильнюсцы здесь не только смогут любоваться приведенным в порядок дворцом, но и посещать музейные выставки“, – сказал мэр столицы Валдас Бенкунскас.

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