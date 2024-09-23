Во дворце Кирдеев разместится Вильнюсский музей

Однако перед этим дворец XVII в. планируют обновить. В ходе реконструкции постараются сохранить как можно больше аутентичных особенностей и показать различные слои исторических зданий, а сам комплекс сделают привлекательнее для отдыха и получения знаний.
„Возрождение дворца Кирдеев и его приспособление для открытия музея - это пример сохранения исторического наследия и возвращения городских пространств горожанам. Вильнюсцы здесь не только смогут любоваться приведенным в порядок дворцом, но и посещать музейные выставки“, – сказал мэр столицы Валдас Бенкунскас.
Конкурс на работы выиграла компания Dukart jot.
Дворец Кирдеев, который находится на столичной улице Барборы Радвилайте, - это резиденция вельмож начала XVII в, который позже стал частью ботанического сада Вильнюсского университета.
В 2004 г. муниципалитет сдал здание в аренду. Через год дворец был включен в список объектов культурного наследия. В том же году был подготовлен проект реконструкции дворца, расширен подвал, сделаны железобетонные перекрытия, выполнены другие работы, однако из-за нехватки документов, работы были остановлены, разрешение на строительство аннулировано.