Появление невиданного зверя удивило Агне. Зверь пришел прямо во двор, кошек он не испугался, даже съел их еду.

Охотник Дарюс Гудачаускас сказал, что это енотовидная собака, а ведет она себя странно.

"Поведение животного нетипичное. Обычно эти звери сторонятся людей, поэтому появляются ночью, но их приход средь бела дня - нетипичное поведение. Кроме того, это животное всеядное, а на дворе лето - можно найти и лягушек и мелких грызунов", – сказал он.

Usūrinis šuo © Agnės nuotr.

"Возможно, животное болеет, поэтому ведет себя неосторожно, очень надеюсь, что животное не болеет бешенством. Обычно больные бешенством звери боятся воды и ведут себя агрессивно. Если есть подозрения, что животное больное, надо звонить охотникам или операторам службы 112. Может быть, животное "местное", т.е. родилось неподалеку и привыкло бывать в этом хозяйстве, особенно если во дворе нет собак. Может быть и так, что в этом районе живет много енотовидных собак, вот им и приходится добывать себе еду, подворовывая", – предположил охотник.

Гудачаускас заметил, что енотовидная собака инвазивный вид, она очень живуча и всеядна: "Эти животные уничтожают выводки зайчат, птиц, их кладки на земле, они едят даже яблоки. Трудно сказать, какую пользу природе приносит это прожорливое и неуклюжее на вид животное".