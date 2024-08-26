2024.08.26 13:26

Вниманию жителей: мошенники рассылают сообщения от имени работников Налоговой инспекции

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Sukčiai
Sukčiai
ФОТО: Shutterstock; Delfi.lt

В последнее время жители получают письма мошенников, выдающих себя за служащих Государственной налоговой инспекции (ГНИ). Жителей просят сфотографировать код QR (quick response). ГНИ информирует, что это сообщения мошенников.

„Добрый день. Хотим информировать Вас, что подготовлена сумма налогов, которую Вам вернут в этом году.

Чтобы ее получить, сосканируйте код QR и подключитесь к безопасному порталу ГНИ, пользуясь своими кодами“, – сказано в письме.

ГНИ на своем сайте сообщает, что если человек получил подозрительное смс-сообщение о переплате налогов, незадекларированных доходах или неуплаченном штрафе, или получает письмо о неожиданных субсидиях, надо проявить осторожность.

Сообщается, что ГНИ не рассылает жителям смс-сообщения с дополнительными ссылками. Важно также знать, что то, что мошенники пишут, что адресант ГНИ, это необязательно так и есть.

Жители должны задуматься, если в ссылке нет перехода на сайт ГНИ, а используется похожее название. Официальные письма ГНИ рассылает, используя расширение @vmi.lt, а мошенники обычно используют похожие адреса, например: @vmi.com, @vni.lt, @vmi.org. или manovmi@vmi.meil-snder.lt.

По данным ГНИ, мошенники предпочитают рассылать сообщения со слишком хорошими новостями, чтобы быть реальными.

„Пишут,будто вам вернут определенную сумму, сообщают о льготах или что вам вообще не надо платить налоги“, – сказано на сайте ГНИ.

Иногда в письмах требуют заплатить долг, о котором человек ничего не знает, просят перейти по ссылке или заполнить какую-то неясную форму.

Бывают и сообщения, связанные с э-банкингом.

„В полученном сообщении Вас просят предоставить информацию, связанную с э-банкингом (подключения, коды, номер банковской карты)“, – пишут представители ГНИ.

Еще один признак того, что вы имеете дело с мошенниками - это ошибки в сообщении, как грамматические, так и стилистические.

Подробнее о том, как распознать мошенников, можно узнать на сайте ГНИ.

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