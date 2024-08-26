Вниманию жителей: мошенники рассылают сообщения от имени работников Налоговой инспекции

„Добрый день. Хотим информировать Вас, что подготовлена сумма налогов, которую Вам вернут в этом году.
Чтобы ее получить, сосканируйте код QR и подключитесь к безопасному порталу ГНИ, пользуясь своими кодами“, – сказано в письме.
ГНИ на своем сайте сообщает, что если человек получил подозрительное смс-сообщение о переплате налогов, незадекларированных доходах или неуплаченном штрафе, или получает письмо о неожиданных субсидиях, надо проявить осторожность.
Сообщается, что ГНИ не рассылает жителям смс-сообщения с дополнительными ссылками. Важно также знать, что то, что мошенники пишут, что адресант ГНИ, это необязательно так и есть.
Жители должны задуматься, если в ссылке нет перехода на сайт ГНИ, а используется похожее название. Официальные письма ГНИ рассылает, используя расширение @vmi.lt, а мошенники обычно используют похожие адреса, например: @vmi.com, @vni.lt, @vmi.org. или manovmi@vmi.meil-snder.lt.
По данным ГНИ, мошенники предпочитают рассылать сообщения со слишком хорошими новостями, чтобы быть реальными.
„Пишут,будто вам вернут определенную сумму, сообщают о льготах или что вам вообще не надо платить налоги“, – сказано на сайте ГНИ.
Иногда в письмах требуют заплатить долг, о котором человек ничего не знает, просят перейти по ссылке или заполнить какую-то неясную форму.
Бывают и сообщения, связанные с э-банкингом.
„В полученном сообщении Вас просят предоставить информацию, связанную с э-банкингом (подключения, коды, номер банковской карты)“, – пишут представители ГНИ.
Еще один признак того, что вы имеете дело с мошенниками - это ошибки в сообщении, как грамматические, так и стилистические.
Подробнее о том, как распознать мошенников, можно узнать на сайте ГНИ.