Вниманию жителей многоквартирных домов: будут решать, какие дома и как перестраивать

Поэтому Министерство охраны окружающей среды планирует заказать исследование по перестройке и конверсии кварталов жилых домов в тех случаях, если их обновление бессмысленно. Исследование подготовят независимые эксперты или ведомства, оценив наилучшую практику других стран. Сейчас проводятся консультации по этому вопросу.

Министерство охраны окружающей среды уточнило Delfi, что это исследование нужно для оценки моделей перестройки домов, источников финансирования, отбора таких домов, чтобы были разработаны критерии. Исследование возможностей должно показать, в каком направлении государство будет осуществлять снос или перестройку домов.

В других странах ЕС, например в Восточной Германии, Швеции, Великобритании, Австрии обычно выбирают путь конверсии, часть зданий сносят, а на их месте строят новые, а остальные перестраивают, формируют новое жилое пространство, инфраструктуру.

В одних странах этим занимается муниципалитет, а в других - строительные компании.

Предполагается, что при подготовке исследования будет предложена модель осуществления процесса и выбора решений для тех домов, которые реновировать не имеет смысла. В месте с тем проанализируют данные как минимум по трем странам, в которых есть похожие дома и юридическое регулирование права на землю, рассмотрят вопрос перестраивания, положительные и отрицательные аспекты, возможные проблемы и т.д.

Также оценят возможную пользу и риск для участвующих в конверсии муниципалитетов, бизнеса, обсудят их вклад, источники финансирования, какие модели побудят инвестиции не только в здания, но и приведение в порядок общественного пространства. Надо предусмотреть, как будут защищены права владельцев квартир.

В Литве до сих пор конверсии осуществляли только в промышленных зданиях, например в районе Паупис, на заводе Сверл в Вильнюсе. Похожие примеры есть и в других городах.

Однако в Литве пока нет комплексных проектов перестройки жилых кварталов, хотя потребность в ней есть. Только в столице такие дома есть на территории проспекта Саванорю, в Науяместисе, Жирмунае, Лаздинае.