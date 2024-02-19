Вниманию водителей: ожидается метель

 
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Pirmasis sniegas Vilniuje
Pirmasis sniegas Vilniuje
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Синоптики сообщают, что всю Литву накрыли снежные облака, хороших новостей нет. По данным муниципальной компании Grinda, уже готовятся к приближающейся метели.

"Согласно прогнозам, в понедельник вечером в Вильнюс придут снежные тучи. Начнется сильная метель, которая продлится до утра во вторник", – писали специалисты Grinda.

В понедельник вечером, после вечернего пика, работники Grindа планируют провести профилактическую посылку дорог:

это защитит он неприятностей, если снег пойдет раньше, чем прогнозируют синоптики, позволит "поймать" первый снег и на 1-2 часа задержать формирование накатанного слоя снега или льда – это важно во время утреннего пика;
во время метели дороги будут чистить.

Водителей просят обратить внимание на то, что во время снега и метели условия на дорогах быстро меняются:
сильный снег и метель осложняют видимость;
едва почищенный участок быстро заносит снегом;

Время поездки надо планировать с запасом:
неблагоприятные условия требуют больше времени.

Будьте внимательны, выбирайте безопасную скорость.

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