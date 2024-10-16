Вниманию водителей: на дорогах проверяют автомобили на уровень загрязнения

В августе рейды проводили в Паневежисе, затем их провели в Утене.

В сентябре проверки прошли в Шяуляй, Пакруоисе, Тельшяй, Плунге и Мажейкяй.

В конце сентября и начале октября рейды проводили в Клайпеде, Таураге, Юрбаркасе.

В середине октября проверки проходят в Каунасе, Алитусском районе, Варенском районе, Пренайском районе, Шакяй и Вилкавишкисе.

22 октября рейд проведут в Ширвинтском районе, 23 октября – в Тракай и Электренай, 24 октября – в шальчининкском районе, 28 октября – в Вильнюсе.