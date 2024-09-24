2024.09.24 07:00

Вниманию водителей, которые ездят из Клайпеды в Вильнюс: меняется порядок движения по мосту А.Мешкиниса

 
ru.DELFI.lt
Kleboniškio tiltas
Kleboniškio tiltas
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Акционерное общество Via Lietuva информирует, что с 11.00 ч. 26 сентября меняется порядок организации движения по мосту А.Мешкиниса (Клебонишкскому) через Нерис – движение из Клайпеды в Вильнюс будет проходить только по одному из новых мостов. Порядок движения в сторону Клайпеды не меняется. Такой порядок движения будет действовать до конца года, т.е. пока не завершатся все работы по реконструкции моста.

В ходе осуществления проекта „Реконструкция магистральной дороги A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда с 99,03 до 100,47 км (среднего моста через Нерис)“ с 11 ч. 26 сентября открывается движение по одному из новых мостов через Нерис. По этой причине меняется организация движения в направлении Вильнюса – движение по новому мосту будет проходить по двум полосам.

Работы будут продолжаться – заканчиваются работы по строительству второго моста, приводят в порядок и подъезд к нему, поэтому будет временно закрыт выезд на ул. Панерю. В направлении Вильнюса движение направлено в объезд по виадуку около ТЦ Mega. Пока будут приводить в порядок подъезд к мосту, движение по южному мосту будет закрыто.

Движение в сторону Клайпеды будет прежним - по двум полосам Северного моста, построенного в 2022 г.

Напомним, что работы по реконструкции Клебонишкского моста были начаты в конце 2022 г., по договору, их планируют закончить до декабря 2024 г. Проект охватывает реконструкцию магистральной дороги Вильнюс-Каунас-Клайпеда от 99,03 до 100,47 км, строительство моста через Нерис и виадука на ул. Йонавос, оборудование соединительных дорог, заборов от шума.

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