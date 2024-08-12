Вниманию водителей: инспекторы охраны окружающей среды готовятся к рейдам

Первые рейды проведут в Паневежисе. На дорогах инспекторы будут останавливать автомобили - легковые и грузовые, а также автобусы. Позже такие рейды начнут проверять другие отделения службы, рейды будут проходить до октября.
Delfi напоминает, что будут проверять легковые и другие автомобили с двигателями, работающими на дизельном топливе, бензине и газе. Чтобы данные были более точными, проверять будут только автомобили с прогретым двигателем. Автомобили будут останавливать в безопасных местах, чтобы не мешать другим участникам движения.
Предупреждают, что инспекторы Департамента охраны природы будут останавливать и движущиеся транспортные средства, за которыми могут ехать сзади. Для этого они будут включать синие огни, специальные сигналы и будут просить остановиться с помощью громкоговорителя.
Водитель обязан подчиниться. За неповиновение грозит штраф в размере 850–1200 евро. В проверке будут участвовать минимум два инспектора (один может быть из другого ведомства). Инспекторы Департамента охраны природы будут в униформе. Инспектор назовет водителю свое имя, фамилию и должность.
По просьбе водителя инспектор предъявит соответствующее удостоверение. Водитель должен выйти из машины, чтобы в салоне можно было подключить диагностический автосканер. После подключения сканера водитель заведет двигатель и нажмет на газ. Если в машине нет подключения к сканеру, то будет использован специальный адаптер, который будет считать обороты двигателя.
Концентрация загрязнений (CO2 или дыма) будет измеряться путем помещения в выхлопную трубу зонда. Результаты будут получены на месте проверки. После проверки водителю вручат акт о ее проведении.
Водитель не должен мешать работе специалистов, за нарушение этого правила ему грозит штраф – 80–780 евро, юридическим лицам – 320–1950 евро.
Смягчено наказание – ждет предупреждение
Поправки к Кодексу административной ответственности вступили в силу в июне этого года. По действующему порядку, в первый раз водителям неисправных авто грозит предупреждение.
Действие техосмотра
С 1 августа 2024 года вступили в силу поправки к указу директора Литовской администрации безопасного транспорта, поэтому водителям дадут больше времени на устранение неполадок до отмены действия техосмотра.
По новым правилам, на устранение неполадок дают 7 рабочих дней, если водитель ничего не исправит, техосмотр будет аннулирован. За 7 дней надо починить авто и пройти техосмотр.
Что важно знать
Инспекторы не будут проверять вещи людей, находящиеся в машинах. У них есть право проверить содержимое салона или багажника только в случае серьезных подозрений, что в машине могут находиться вещи, связанные с браконьерством и т.д.
Автомобили не будут останавливать в темное время суток.