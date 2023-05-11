aA
Жители Юрбаркаса сообщают в социальных сетях, что в Юрбаркском районе, в деревне Лянкчай, провалился асфальт на мосту через реку Упе.
Водителей предупреждают об опасности.
Информация появилась в группе Eržvilkas на Facebook.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Четырехдневная рабочая неделя: есть ли возможность договориться о ней в Литве
Работа 4 дня в неделю за обычную зарплату. Так полгода...
Эфир Delfi: дискуссия с Марком Фейгином и Владимиром Миловым — что после победы?
Сегодня в отличие от февраля-марта 2022 года многие...
В Вильнюсе произошел взрыв на АЗС: пострадал мужчина
В четверг врачи, пожарные-спасатели и полиция выезжали...
Покупатель удивлена ценами на лаймы: это насмешка над людьми (1)
Жительница Вильнюса Илона сказала, что ее удивила цена...
После шокирующего поведения был уволен учитель гимназии в Гарляве
Редакция портала Kas vyksta Kaune уже делилась историей о том,...