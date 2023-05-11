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Жители Юрбаркаса сообщают в социальных сетях, что в Юрбаркском районе, в деревне Лянкчай, провалился асфальт на мосту через реку Упе.
Įgriuvo tiltas Jurbarko rajone
Įgriuvo tiltas Jurbarko rajone
© Jurbarko rajono laikraščio "Šviesa" nuotr.

Водителей предупреждают об опасности.

Информация появилась в группе Eržvilkas на Facebook.

Įgriuvo tiltas Jurbarko rajone
Įgriuvo tiltas Jurbarko rajone
© Jurbarko rajono laikraščio "Šviesa" nuotr.

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