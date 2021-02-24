Пока проводят ремонтные работы обещают включить аварийное освещение. Восстановить подачу электричества на этом объекте планируют 24 февраля. Пока выясняют точные причины аварии. С началом оттепели в городе возможны и серьезные проблемы с освещением улиц.

Если жители заметили неполадки, следует информировать об этом дежурного компании "Вильнюсское уличное освещение" по номеру 8 686 17097.