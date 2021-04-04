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В воскресенье вечером покрытие на основных дорогах страны сухое, лишь изредка встречаются влажные участки.
Вниманию водителей: условия дорожного движения в ночное время осложнит порывистый ветер
© DELFI / Rafael Achmedov

В Литве не было осадков. Температура воздуха колебалась от 5 до 8 градусов.

По данным Гидрометеорологической службы, в западной части страны местами пройдут дожди, усилятся порывы юго-западного ветра, которые будут достигать 15–19 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

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