Вниманию водителей: условия дорожного движения в ночное время осложнит порывистый ветер

В Литве не было осадков. Температура воздуха колебалась от 5 до 8 градусов.

По данным Гидрометеорологической службы, в западной части страны местами пройдут дожди, усилятся порывы юго-западного ветра, которые будут достигать 15–19 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.