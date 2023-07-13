Вниманию водителей: с 13 июля увеличились цены на техосмотр

В пресс-релизе сказано, что цены пересматривались из-за повышения зарплат и инфляции. В среднем с 13 июня цены увеличились на 5%.

ЛАБТ отмечает, что водители легковых машин будут платить на 1 евро с небольшим дороже, чем платили прежде. Однако точная разница в ценах зависит от вида горючего.

Водители автомобилей с газовым двигателем будут платить на 1,4 евро больше, т.е. 28,90 евро.

Водители легковых авто с бензиновым двигателем будут платить на 1,1 евро больше – 23 евро, а с дизельным – 26,70 (на 1,30 евро больше).