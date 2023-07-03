Вниманию водителей: перед саммитом надо вспомнить важное правило

На следующей неделе на дорогах Вильнюса будет много кортежей, которые будет сопровождать полиция с сиренами и мигалками. Водители должны быть к этому готовы.
Если вы заметили, что приближается сопровождающий кортеж автомобиль с мигалками (красного и синего или синего цвета), то надо остановиться, чтобы его пропустить. Если речь идет о дороге с одной полосой, ведущей в каждую сторону, водители должны прижаться к правому краю дороги и освободить путь. Если на дороге в каждую сторону есть по две или больше полос, тогда машины, едущие с краю слева, уходят влево и останавливаются, а те, что справа - вправо. С левой стороны должна сформироваться одна вереница машин, а с правой - столько, сколько полос на дороге. В результате получается "аварийный коридор". Если водители будут вовремя реагировать и все делать правильно, то кортеж быстро проедет, тогда водители смогут спокойно продолжать свой путь.
Чтобы вовремя отреагировать на появление кортежа, важно не включать громкую музыку в машине, не пользоваться наушниками и постоянно следить за дорогой – так вы быстрее заметите мигалки и услышите сирены. Кроме того, ни в коем случае резко не перестраивайтесь в образовавшийся зазор, это может привести к ДТП. Не блокируйте путь – трогайтесь с места только тогда, когда убедитесь, что все машины кортежа проехали.
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