Вниманию водителей: некоторые улицы Вильнюса покрыты слоем льда

О сложных условиях в редакцию Delfi писал и читатели. Они сообщали, что особенно опасно на дороге, ведущей из Каролинишкес в Пилайте.

По данным читателей, дорога покрыта льдом, поэтому ехать по ней очень сложно.

О том, что вечером в столице ситуация будет непростой, сообщали и дорожные службы.

Есть также информация о том, что на въезде на Западную объездную дорогу образовался лед.

В ночь на пятницу условия на дорогах будут осложнены снегом и гололедом, сообщает Литовская дирекция автомобильных дорог.