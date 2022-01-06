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В четверг вечером в столице Литвы начался гололед, лед покрыл и дороги и тротуары - сообщается, что местами дороги очень скользкие.
Вниманию водителей: некоторые улицы Вильнюса покрыты слоем льда
© DELFI / Kiril Čachovskij

О сложных условиях в редакцию Delfi писал и читатели. Они сообщали, что особенно опасно на дороге, ведущей из Каролинишкес в Пилайте.

По данным читателей, дорога покрыта льдом, поэтому ехать по ней очень сложно.

О том, что вечером в столице ситуация будет непростой, сообщали и дорожные службы.

Есть также информация о том, что на въезде на Западную объездную дорогу образовался лед.

В ночь на пятницу условия на дорогах будут осложнены снегом и гололедом, сообщает Литовская дирекция автомобильных дорог.

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