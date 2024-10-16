Вниманию водителей: на дорогах проверяют автомобили на уровень загрязнения

В августе рейды проводили в Паневежисе, затем их провели в Утене.
В сентябре проверки прошли в Шяуляй, Пакруоисе, Тельшяй, Плунге и Мажейкяй.
В конце сентября и начале октября рейды проводили в Клайпеде, Таураге, Юрбаркасе.
В середине октября проверки проходят в Каунасе, Алитусском районе, Варенском районе, Пренайском районе, Шакяй и Вилкавишкисе.
22 октября рейд проведут в Ширвинтском районе, 23 октября – в Тракай и Электренай, 24 октября – в шальчининкском районе, 28 октября – в Вильнюсе.
Delfi напоминает, что будут проверять легковые и другие автомобили с двигателями, работающими на дизельном топливе, бензине и газе. Чтобы данные были более точными, проверять будут только автомобили с прогретым двигателем. Автомобили будут останавливать в безопасных местах, чтобы не мешать другим участникам движения.
Предупреждают, что инспекторы Департамента охраны природы будут останавливать и движущиеся транспортные средства, за которыми могут ехать сзади. Для этого они будут включать синие огни, специальные сигналы и будут просить остановиться с помощью громкоговорителя.
Водитель обязан подчиниться. За неповиновение грозит штраф в размере 850–1200 евро. В проверке будут участвовать минимум два инспектора (один может быть из другого ведомства).
Инспекторы Департамента охраны природы будут в униформе. Инспектор назовет водителю свое имя, фамилию и должность. По просьбе водителя инспектор предъявит соответствующее удостоверение. Водитель должен выйти из машины, чтобы в салоне можно было подключить диагностический автосканер. После подключения сканера водитель заведет двигатель и нажмет на газ.
Если в машине нет подключения к сканеру, то будет использован специальный адаптер, который будет считать обороты двигателя. Концентрация загрязнений (CO2 или дыма) будет измеряться путем помещения в выхлопную трубу зонда. Результаты будут получены на месте проверки. После проверки водителю вручат акт о ее проведении.
Водитель не должен мешать работе специалистов, за нарушение этого правила ему грозит штраф – 80–780 евро, юридическим лицам – 320–1950 евро.
Смягчено наказание – ждет предупреждение
Поправки к Кодексу административной ответственности вступили в силу в июне этого года. По действующему порядку, в первый раз водителям неисправных авто грозит предупреждение.
Действие техосмотра
С 1 августа 2024 года вступили в силу поправки к указу директора Литовской администрации безопасного транспорта, поэтому водителям дадут больше времени на устранение неполадок до отмены действия техосмотра.
По новым правилам, на устранение неполадок дают 7 рабочих дней, если водитель ничего не исправит, техосмотр будет аннулирован. За 7 дней надо починить авто и пройти техосмотр.