Вниманию водителей: на части магистрали Вильнюс-Каунас можно в одночасье лишиться прав

Летом допустимая скорость на автомагистрали - 130 км/ч, а зимой – 110 км/ч, поэтому лишиться прав в этом месте можно запросто.
У начинающих водителей и мотоциклистов права отбирают за превышение скорости на 30 км/ч, у других – на 50 км/ч.
По словам представителя ЛДАД, в это месте важно ограничить скорость, чтобы избежать серьезных ДТП.
"Там особое место, технические параметры дороги там нетипичные для магистрали, там спуск с горки. Там часто происходят столкновения или автомобили врезаются в мост.
Необходимо провести реконструкцию, тогда там изменятся параметры и ограничение скорости будет упразднено.
Там осталось единственное место, где нужно снизить скорость во избежании ДТП", – сказал в интервью на Žinių radijаs представитель ЛДАД Айварас Вилькялис.
Он также напомнил, что это не единственное место на магистрали, где стоит пост контроля скорости.
"Уже есть и ПКС и на магистрали A2 Вильнюс–Паневежис, согласно статистике, до его появления там пострадали 69 человек, а 7 погибли. За 1,5 года – 4 пострадали, никто не погиб", – порадовался Вилькялис.
Он информировал, что ПКС ставят там, где чаще всего случаются ДТП, в которых страдают или гибнут люди.