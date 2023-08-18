Вниманию водителей: на части магистрали Вильнюс-Каунас можно в одночасье лишиться прав

Летом допустимая скорость на автомагистрали - 130 км/ч, а зимой – 110 км/ч, поэтому лишиться прав в этом месте можно запросто.

У начинающих водителей и мотоциклистов права отбирают за превышение скорости на 30 км/ч, у других – на 50 км/ч.

По словам представителя ЛДАД, в это месте важно ограничить скорость, чтобы избежать серьезных ДТП.

"Там особое место, технические параметры дороги там нетипичные для магистрали, там спуск с горки. Там часто происходят столкновения или автомобили врезаются в мост.

Необходимо провести реконструкцию, тогда там изменятся параметры и ограничение скорости будет упразднено.

Там осталось единственное место, где нужно снизить скорость во избежании ДТП", – сказал в интервью на Žinių radijаs представитель ЛДАД Айварас Вилькялис.

Он также напомнил, что это не единственное место на магистрали, где стоит пост контроля скорости.