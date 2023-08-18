18 августа 2023 г. 08:25

Вниманию водителей: на части магистрали Вильнюс-Каунас можно в одночасье лишиться прав

 
ru.DELFI.lt
Magistralinis kelias Vilnius - Klaipėda ties "Mega"
Magistralinis kelias Vilnius - Klaipėda ties "Mega"
ФОТО: DELFI / Rafael Achmedov

На магистрали, ведущей из Каунаса в Вильнюс, водители в течение нескольких секунд могут лишиться прав. Рядом с Каунасом, у моста через Круну, стоит пост контроля скорости, а скорость там снижена до 70 км/ч. Представитель Литовской дирекции автомобильных дорог (ЛДАД) уверяет, что в этом месте необходимо ограничить скорость, пишет madeinvilnius.lt.

Летом допустимая скорость на автомагистрали - 130 км/ч, а зимой – 110 км/ч, поэтому лишиться прав в этом месте можно запросто.

У начинающих водителей и мотоциклистов права отбирают за превышение скорости на 30 км/ч, у других – на 50 км/ч.

По словам представителя ЛДАД, в это месте важно ограничить скорость, чтобы избежать серьезных ДТП.

"Там особое место, технические параметры дороги там нетипичные для магистрали, там спуск с горки. Там часто происходят столкновения или автомобили врезаются в мост.

Необходимо провести реконструкцию, тогда там изменятся параметры и ограничение скорости будет упразднено.

Там осталось единственное место, где нужно снизить скорость во избежании ДТП", – сказал в интервью на Žinių radijаs представитель ЛДАД Айварас Вилькялис.

Он также напомнил, что это не единственное место на магистрали, где стоит пост контроля скорости.

"Уже есть и ПКС и на магистрали A2 Вильнюс–Паневежис, согласно статистике, до его появления там пострадали 69 человек, а 7 погибли. За 1,5 года – 4 пострадали, никто не погиб", – порадовался Вилькялис.

Он информировал, что ПКС ставят там, где чаще всего случаются ДТП, в которых страдают или гибнут люди.

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