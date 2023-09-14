Вниманию водителей: меняется порядок движения на двух перекрестках столицы

Муниципальная компания "Услуги сообщения" информирует, что для того, чтобы обезопасить пешеходов, меняется регулирование перекрестков с помощью светофоров на ул. Швитригайлос.

В ближайшее время на перекрестке ул.Швитригайлос-А.Вивульскё и ул. Швитригайлос-Т.Шевченкос изменится регулирование движения.

"После того как внесут коррекции, движение пешеходов станет безопаснее – одновременно с пешеходами транспорт ездить не будет. Это снизит число ДТП на этих перекрестках и обеспечит безопасность всех участников движения", – сказано в пресс-релизе.