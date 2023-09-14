Вниманию водителей: меняется порядок движения на двух перекрестках столицы

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
Во второй половине недели вильнюсским водителям следует проявить осторожность. Вскоре изменится порядок движения на перекрестках Науяместиса, пишет madeinvilnius.lt.

Муниципальная компания "Услуги сообщения" информирует, что для того, чтобы обезопасить пешеходов, меняется регулирование перекрестков с помощью светофоров на ул. Швитригайлос.

В ближайшее время на перекрестке ул.Швитригайлос-А.Вивульскё и ул. Швитригайлос-Т.Шевченкос изменится регулирование движения.

"После того как внесут коррекции, движение пешеходов станет безопаснее – одновременно с пешеходами транспорт ездить не будет. Это снизит число ДТП на этих перекрестках и обеспечит безопасность всех участников движения", – сказано в пресс-релизе.

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