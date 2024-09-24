Вниманию водителей, которые ездят из Клайпеды в Вильнюс: меняется порядок движения по мосту А.Мешкиниса

Акционерное общество Via Lietuva информирует, что с 11.00 ч. 26 сентября меняется порядок организации движения по мосту А.Мешкиниса (Клебонишкскому) через Нерис – движение из Клайпеды в Вильнюс будет проходить только по одному из новых мостов. Порядок движения в сторону Клайпеды не меняется. Такой порядок движения будет действовать до конца года, т.е. пока не завершатся все работы по реконструкции моста.