Вниманию водителей: инспекторы охраны окружающей среды готовятся к рейдам

Первые рейды проведут в Паневежисе. На дорогах инспекторы будут останавливать автомобили - легковые и грузовые, а также автобусы. Позже такие рейды начнут проверять другие отделения службы, рейды будут проходить до октября.

Delfi напоминает, что будут проверять легковые и другие автомобили с двигателями, работающими на дизельном топливе, бензине и газе. Чтобы данные были более точными, проверять будут только автомобили с прогретым двигателем. Автомобили будут останавливать в безопасных местах, чтобы не мешать другим участникам движения.