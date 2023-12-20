Вниманию водителей: если не оставите дополнительную информацию, ждет штраф до 90 евро

"Около поликлиник, детских садов, школ, разных учреждений, в Старом городе или в других местах города действует больше 500 мест, время стоянки на которых ограничено - это может быть от 15 минут до 2 ч. Оставлять машину в таком месте можно, только если вы оставили в салоне под стеклом в хорошо видном месте специальный циферблат или запись на бумаге с указанием времени, когда оставили машину", – сказал представитель муниципалитета столицы Анджей Диникис.
Бывают случаи, когда водители привозят в больницу родственников или детей в детский сад и оставляют машину в местах, где срок парковки ограничен, платят за стоянку и оставляют под стеклом квитанцию об оплате.
Однако по действующим закона, оплата сбора за стоянку от ответственности не освобождает, такой водитель нарушает Правила дорожного движения (ПДД). Такая квитанция - не способ информирования о времени начала парковки.
В зоне, где время парковки ограничено, стоянка бесплатная. Если вы планируете оставить машину на более длительный срок, надо переставить ее на другое место.
Водители могут информировать о том, когда оставили машину, с помощью специального циферблата (его можно купить в книжном или специализированном магазине). Если у вас нет циферблата, то можно разборчиво написать время на листе бумаги от руки и оставить лист в хорошо видном месте.
Если этого не сделать – контролер не сможет определить, сколько времени стоит машина и зафиксирует нарушение и назначит штраф.
Контролеры не проверяют такие стоянки только на частных территориях, например, около ТЦ.
Такие циферблаты надо использовать и во время парковки около детских садов и школ. .