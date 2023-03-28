aA
Компания услуг сообщения JUDU информирует жителей вильнюсского района Науяместис об изменении порядка парковки.
Вниманию вильнюсцев: меняются правила парковки в районе Науяместис
© DELFI / Domantas Pipas

Закрыты стоянки на ул. Памянкальнё. Сейчас они закрыты, поскольку начаты работы по их реконструкции.

Кроме того, планируется начало строительство пешеходного виадука над ул. Тауро и приведение в порядок территории между ул. Тауро, Памянкальнё, В.Кудиркос и В.Миколайчё-Путино.

Для безопасной и удобной парковки рекомендуется выбирать другие находящиеся рядом парковки.

Ближайшие охраняемые стоянки для машин (на расстоянии не более 1 км) есть: на проспекте Гедиминаса, 9A и на ул. Тилто, 14.

Автомобили также можно оставить на парковочных зонах ул. Памянкальнё.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Новая налоговая реформа в Литве: ее хотят принять не те, кто разрабатывал

Против представленной налоговой реформы восстали...

Вниманию водителей: с апреля начнут действовать новые радары

Уже совсем скоро в столице Литвы уберут знаки о...

Эфир Delfi c российским режиссером, публицистом Григорием Амнуэлем

В минувшую субботу в Риге прошла 4-ая антивоенная...

Петкявичене покидает пост председателя ГИК

Председатель Главной избирательной комиссии ( ГИК )...

В Литву возвращается зима, прогнозируют даже метель

Во вторник Литва окажется в зоне действия низкого...