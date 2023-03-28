Вниманию вильнюсцев: меняются правила парковки в районе Науяместис

Закрыты стоянки на ул. Памянкальнё. Сейчас они закрыты, поскольку начаты работы по их реконструкции.

Кроме того, планируется начало строительство пешеходного виадука над ул. Тауро и приведение в порядок территории между ул. Тауро, Памянкальнё, В.Кудиркос и В.Миколайчё-Путино.

Для безопасной и удобной парковки рекомендуется выбирать другие находящиеся рядом парковки.

Ближайшие охраняемые стоянки для машин (на расстоянии не более 1 км) есть: на проспекте Гедиминаса, 9A и на ул. Тилто, 14.

Автомобили также можно оставить на парковочных зонах ул. Памянкальнё.