Вниманию вильнюсцев: купание на популярном городском пляже пока не рекомендуется

Об этом в социальной сети фейсбук сообщает столичная компания Grinda.
"Бюро общественного здравоохранения Вильнюса информирует, что вода на пляже в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, 93C, загрязнена энтерококковыми и кишечными палочками, поэтому по крайней мере на этой неделе купаться здесь опасно – ждите обновленной информации на следующей неделе. Сейчас мы выясняем причины загрязнения", – сообщается в социальной сети.
Кроме того, специалисты информируют, что на других городских пляжах качество воды отличное.
На пляже в Жирмунай можно просто проводить досуг на берегу, не купаясь - играть в волейбол, баскетбол, пользоваться тренажерами, принимать солнечные ванны. "Освежиться можно на улице под душем", – пишет Grinda.
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