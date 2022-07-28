Вниманию вильнюсцев: купание на популярном городском пляже пока не рекомендуется

Об этом в социальной сети фейсбук сообщает столичная компания Grinda.

"Бюро общественного здравоохранения Вильнюса информирует, что вода на пляже в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, 93C, загрязнена энтерококковыми и кишечными палочками, поэтому по крайней мере на этой неделе купаться здесь опасно – ждите обновленной информации на следующей неделе. Сейчас мы выясняем причины загрязнения", – сообщается в социальной сети.

Кроме того, специалисты информируют, что на других городских пляжах качество воды отличное.

На пляже в Жирмунай можно просто проводить досуг на берегу, не купаясь - играть в волейбол, баскетбол, пользоваться тренажерами, принимать солнечные ванны. "Освежиться можно на улице под душем", – пишет Grinda.