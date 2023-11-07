Вниманию вильнюсцев: из кранов может течь зеленая вода

 
ELTA
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Žalias vanduo
Žalias vanduo
ФОТО: Bendrovės nuotr.

С началом отопительного сезона "Вильнюсские теплосети" (Vilniaus šilumos tinklai) начали работы по окраске теплофикационной воды. Компания обращает внимание жителей на то, что во время проведения работ из кранов может течь зеленая вода.

По данным представителя компании Рустама Алиева, теплофикационная зеленая вода, циркулирующая по трубам, не причиняет никакого вреда природе и здоровью людей. С ее помощью специалисты могут обнаружить зазоры в системе.

По словам Алиева, это особенно актуально внутри зданий.

"Государственные службы разрешают использование вещества флуоресцеина, который придает воде зеленый цвет. Правда, сам порошок, окрашивающий воду в зеленый цвет - оранжевый", – сказал Алиев.

Несмотря на то, что такая вода не вредит людям, пить ее не рекомендуется. "Зеленая вода из горячего крана свидетельствует о том, что в системе есть негерметичные места. Если вы заметили зеленую воду, немедленно сообщите об этом жилтовариществу или администратору здания", – сказал представитель компании.

Можно звонить также по номеру 19118.

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