2024.09.28 15:18

Вниманию путешественников: отныне в Великобританию нельзя ввозить некоторые товары

 
ru.DELFI.lt
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Pasirūpinkite, kad bagažas būtų lengvai atpažįstamas.
ФОТО: Shutterstock

С 27 сентября Великобритания ограничивает возможность ввоза изделий из свинины для личных нужд. Великобритания запрещает ввоз неупакованных в упаковки производителей продуктов и ограничивает количество ввозимых товаров, пишет портал madeinvilnius.lt.

Ограничения касаются всех стран Евросоюза, Европейская ассоциации свободной торговли, Гренландии и Фарерских островов, продукты нельзя перевозить в личном багаже и присылать с курьерами или по почте.

В соответствии с новыми требованиями в Великобританию можно ввозить только такие изделия из свинины, которые:

  • произведены у упакованы в оригинальные упаковки производителя;

  • вес продуктов на одного человека не превышает 2 кг.

Ужесточение этих правил связано с угрозой распространения африканской чумы свиней.

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