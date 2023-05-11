Из-за работ по электрификации поезда по маршруту Вильнюс-Клайпеда до 15 мая и 21–25 мая с понедельника по субботу будут курсировать рано утром и по вечерам. В воскресенье они будут курсировать по обычному графику.
В воскресенье два раза в день будут курсировать поезда по маршруту Клайпеда-Радвилишкис.
15–20 мая из Вильнюса в Клайпеду и обратно поезда не будут ходить вообще.
Для удобства пассажиров с 26 мая все лето будет больше рейсов на маршруте Вильнюс-Клайпеда.
Дополнительные поезда с понедельника по субботу из Вильнюса будут выезжать в 5.53 ч., а из Клайпеды в 5.22 ч.
LTG Link рекомендует покупать билеты заранее, это особенно актуально для пассажиров рейса Вильнюс-Клайпеда. 80% пассажиров этого маршрута покупают билеты заранее и по интернету.
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