Из-за работ по электрификации поезда по маршруту Вильнюс-Клайпеда до 15 мая и 21–25 мая с понедельника по субботу будут курсировать рано утром и по вечерам. В воскресенье они будут курсировать по обычному графику.

В воскресенье два раза в день будут курсировать поезда по маршруту Клайпеда-Радвилишкис.

15–20 мая из Вильнюса в Клайпеду и обратно поезда не будут ходить вообще.

Для удобства пассажиров с 26 мая все лето будет больше рейсов на маршруте Вильнюс-Клайпеда.

Дополнительные поезда с понедельника по субботу из Вильнюса будут выезжать в 5.53 ч., а из Клайпеды в 5.22 ч.

LTG Link рекомендует покупать билеты заранее, это особенно актуально для пассажиров рейса Вильнюс-Клайпеда. 80% пассажиров этого маршрута покупают билеты заранее и по интернету.