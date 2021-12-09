Вниманию пассажиров общественного транспорта: компания откроет "бюро находок"

"Мы хотим использовать последнюю возможность, чтобы найти владельцев утерянных вещей или дать этим вещам новую жизнь. Итак, Дед Мороз привезет эти вещи на троллейбусе в район Антакальнис (ул. Жолино, 15) и будет ждать забывчивых пассажиров 10 декабря с 10 до 13 часов, угощать их кофе", – сообщает компания.

Компания обращает внимания, что находки отличаются по временам года. Осенью чаще всего находят рюкзаки и спортивные сумки со спортивной формой, куртки, а зимой - перчатки и шарфы. Самыми распространенными находками остаются кошельки, телефоны, ключи, компьютеры и электронные сигареты. Бывают и находки поинтереснее: сакральные предмеры для обрядов, рисунки, любовные письма, музыкальные инструменты. Оставленные в транспорте скоропортящиеся продукты сразу же выбрасывают. Все остальные вещи хранят полгода.

"Многие вещи хозяева находят и забирают практически сразу, как только замечают пропажу компьютера или телефона - звонят нам. Мы звоним водителю и просим его взять эти вещи на хранение, а после окончания смены сдать диспетчеру или организуем передачу во время рейса. Если пассажиры за найденными вещами не обращаются, мы сами ищем владельца", – рассказала компания.

По статистике, в среднем ежегодно в транспорте пассажиры оставляют около 1000 разных вещей. В 2020 году нашли 1204, 462 из них вернулись к владельцам, в 2019 г. - 1725, вернулись - 627. В этом году найдены 1133 вещи, 751 вернулась к своему хозяину.

Пассажиры, забывшие свои вещи в вильнюсских троллейбусах и автобусах, могут найти их на сайте https://www.vilniausviesasistransportas.lt/rasti-daiktai/ или звонить по номеру 1848. Если утерянная вещь найдена, с хозяином свяжутся в течение 2 дней.