"В Каунасе, у дома номер 90 на ул. Ково 11-осёс, я встретила женщину, которая сказала, что здесь живет целое семейство ежей, по вечерам они выходят, прячутся, видимо, в цветнике. Беспокоит то, что ежик весь в каких-то странных ягодах. Может, это клещи?", – писала читательница портала.

Эту ситуацию прокомментировал биолог Литовского зоопарка Бенас-Арунас Норейкис.

"На фотографии видны клещи. Это нормальное явление в природе, но большое количество клещей на животном может привести к проблемам со здоровьем (анемии). Поскольку ежик уже попал в руки к людям, было бы гуманным оказать ему помощь. Здоровый еж должен избегать общества людей, ежей редко можно увидеть днем. Животному можно оказать помощь, но для этого надо обратиться к специалистам (https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsauga/kur-kreiptis-radus-suzeista-ar-pasiklydusi-gyvuna). Самим что-либо делать не рекомендуется, потому что можно заболеть болезнью Лайма, если клещ вопьется в человека", – сказал специалист.