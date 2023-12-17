Внимание водителям - условия дорожного движения в Литве осложнены из-за тумана

По утверждению дорожников, из-за тумана в Алитусском, Кайшядорском, Плунгеском и Зарасайском районах движение затруднено.
Здесь видимость местами снижается до 100 метров.
Магистральные и региональные дороги в стране мокрые или влажные из-за прошедшего или продолжающегося дождя.
Покрытия районных дорог малой интенсивности преимущественно мокрые, покрыты слоем утрамбованного или выпавшего снега.
В Восточной Литве и районе Шилуте местами сохраняется образовавшийся лед.
На большей части страны идет дождь, температура воздуха утром в воскресенье составит от 4 до 7 градусов тепла.
По данным Гидрометеослужбы, в течение дня во многих районах будет дождь.
Ветер западный, юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.
Самая высокая температура – от 3 до 8 градусов тепла.