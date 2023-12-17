Внимание водителям - условия дорожного движения в Литве осложнены из-за тумана

По утверждению дорожников, из-за тумана в Алитусском, Кайшядорском, Плунгеском и Зарасайском районах движение затруднено.

Здесь видимость местами снижается до 100 метров.

Магистральные и региональные дороги в стране мокрые или влажные из-за прошедшего или продолжающегося дождя.

Покрытия районных дорог малой интенсивности преимущественно мокрые, покрыты слоем утрамбованного или выпавшего снега.

В Восточной Литве и районе Шилуте местами сохраняется образовавшийся лед.

На большей части страны идет дождь, температура воздуха утром в воскресенье составит от 4 до 7 градусов тепла.

По данным Гидрометеослужбы, в течение дня во многих районах будет дождь.

Ветер западный, юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.