Внимание водителям - дороги в Литве засыпаны снегом

 
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Pūga Vilniuje
Pūga Vilniuje
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
Дирекция автомобильных дорог Литвы предупреждает, что в Литве сейчас сложные условия дорожного движения. Покрытия главных дорог государственного значения большей частью влажные, местами дороги покрыты слоем мокрого, свежевыпавшего или утрамбованного снега, толщина которого на юге Литвы достигает до 4 см.

Покрытия районных дорог с меньшей интенсивностью движения мокрые или покрыты слоем мокрого, свежевыпавшего, утрамбованного или рыхлого снега, толщина которого иногда достигает 10 см.

На дорогах работают снегоуборочные машины, водителей просят выбирать безопасную, а не максимально разрешенную скорость, и не совершать резких маневров.

В Литве в субботу утром - снег, морось

На большей части Литвы осадки - снег, морось или дождь, только в Биржайском, Йонишкском, Пакруойском, Пасвальском и Акмянском районах без осадков.

Температура воздуха от 1 до 3 градусов тепла.

По данным гидрометеорологической службы, днем ​​местами пройдут осадки (снег, мокрый снег, кратковременная метель), местами будет гололед.

Ветер южный, юго-западный, с переходом на западный, северо-западный, 9-14 м/с, местами, преимущественно в юго-западной Литве порывы 15-20 м/с, на побережье до 22 м/с.

Температура от 0 до 3 градусов тепла.

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