Внимание водителей: по дорогам передвигается военная техника

По сообщению Вооруженных сил Литвы, во время учений части и подразделения Сухопутных войск совершат тактический марш от места постоянной дислокации в Рукле (муниципалитет Йонавского района) до полигона бригады генерала Казиса Веверскиса в Гулёнишкес (муниципалитет Казлу Руда) и обратно.

Во время учений в самоуправлениях Йонавы, Казлу-Руды, Каунасского района и города Каунаса будет наблюдаться более масштабное, чем обычно, перемещение военной техники. Во время учений Вооруженные силы Литвы будут использовать стандартную технику и вооружение.

Войска будут добираться до места учений на колесном и бронированном транспорте, а колонны будет сопровождать военная полиция.