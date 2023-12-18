Внимание водителей: по дорогам передвигается военная техника

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
В понедельник и вторник (18 и 19 декабря) на полигоне бригады генерала Казиса Веверскиса пройдут полевые тактические учения, во время которых будет наблюдаться более масштабное, чем обычно, перемещение военной техники.

По сообщению Вооруженных сил Литвы, во время учений части и подразделения Сухопутных войск совершат тактический марш от места постоянной дислокации в Рукле (муниципалитет Йонавского района) до полигона бригады генерала Казиса Веверскиса в Гулёнишкес (муниципалитет Казлу Руда) и обратно.

Во время учений в самоуправлениях Йонавы, Казлу-Руды, Каунасского района и города Каунаса будет наблюдаться более масштабное, чем обычно, перемещение военной техники. Во время учений Вооруженные силы Литвы будут использовать стандартную технику и вооружение.

Войска будут добираться до места учений на колесном и бронированном транспорте, а колонны будет сопровождать военная полиция.

Шумовые и имитационные боеприпасы в населенных районах использоваться не будут.

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